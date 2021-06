Troppe situazioni di degrado a Borgo San Dalmazzo, Fantino interroga il sindaco Beretta

Situazioni di degrado e abbandono a Borgo San Dalmazzo. Le ha evidenziate il consigliere Mauro Fantino con quattro interrogazioni presentate al primo cittadino Gian Paolo Beretta.

“Due settimane fa ho presentato un'interrogazione scritta al sindaco per chiedere spiegazioni in merito al grave degrado in cui è stato lasciato nel centro storico il Vicolo San Dalmazzo – spiega Fantino -. Una risposta ancora non è pervenuta, ma moltissimi cittadini in questi giorni si sono rivolti a me per segnalare tutta una serie di situazioni di degrado e di abbandono in cui sono lasciati alcuni dei luoghi più significativi della città. Erano anni che la città non si presentava così mal seguita, con situazioni di degrado che dovrebbero sempre essere rimosse, ma soprattutto nell’estate e con l’arrivo o il passaggio in città di numerosi turisti diretti verso le vicine valli alpine e il Parco Alpi Marittime”.

Le quattro nuove interrogazioni riguardano la chiesa Sant'Anna, l'ex caserma Fiore, la facciata ex Mulino Gione e via Grandis: “situazioni che meritano un intervento urgente di sistemazione e di pulizia”.

Sulla chiesa di Sant'Anna. “Considerato che sono praticamente ultimati i lavori di sistemazione e riqualificazione della Chiesa di Sant’Anna, e che purtroppo si presentano ancora oggi due situazioni che non offrono una bella immagine del sito, ovvero il persistere del parcheggio selvaggio di fronte alla facciata della Chiesa e lo stato di disordine e di degrado dello spazio posto fra la medesima Chiesa e Via Vittorio Veneto (abbandono di cumuli di detriti e blocchi di asfalto che perdura da mesi e che nulla ha a che vedere con il cantiere)” Fantino chiede “se non ritenga necessario provvedere urgentemente all’eliminazione di tali elementi di degrado che presentano una pessima immagine di un edificio sul quale si sono riversate consistenti risorse pubbliche per il suo recupero”.

Sull'ex caserma Mario Fiore, diventata da cinque anni di proprietà comunale. “Considerato che è meta nel corso dell’anno di numerose visite (ovviamente fatte all’esterno) da parte di alpini in congedo che hanno svolto il servizio militare in questo luogo, e visto il grave stato di abbandono e di degrado in cui la stessa caserma si trova attualmente, sia lungo i muri perimetrali che all’ingresso principale, e considerato che ovviamente questa situazione lascia stupiti e rammaricati i numerosi visitatori e che sicuramente non è gratificante per l’immagine della nostra città” il consigliere Fantino chiede “quali provvedimenti urgenti si intendono prendere per eliminare fin dai prossimi giorni questo grave stato di incuria e di degrado”.

Sull'ex Mulino Gione in via Roma. “Considerato che tale edificio si trova su una delle principali strade di accesso al centro storico cittadino presentando in questo modo una pessima immagine della nostra città e un poco edificante esempio per i cittadini” Fantino interroga il sindaco per chiedere “quali provvedimenti urgenti si intendono adottare per la pulizia degli infissi dell’edificio; e se non si ritenga di finanziare con la prossima variazione di bilancio un intervento complessivo di tinteggiatura dell’intero edificio”.

Su via Grandis. “A seguito di segnalazioni pervenute da diversi cittadini in merito allo stato di degrado in cui è lasciato il primo tratto di Via Grandis (dall’incrocio con Via Roma e fino al punto di interruzione a causa dell’evento avvenuto il 13-08-2019), in cui addirittura il manto stradale si presenta ricoperto da un consistente manto erboso” Fantino chiede “quali provvedimenti urgenti si intendono adottare per eliminare tale stato di degrado”.

Il consigliere Fantino inoltre fa un appello ai cittadini per segnalare tutte le situazioni di degrado: “Sarà così mia cura indicare all’Amministrazione gli interventi da svolgere, magari anche con una semplice segnalazione scritta. Capisco che - come più volte ho denunciato – Beretta non sia in grado di sbloccare alcuno degli interventi che erano in programma (dal centro storico alle frazioni, dalla Bertello alla ex Mario Fiore, ecc. ecc.) ma che la città non sia neppure tenuta un po’ in ordine, questo non può più essere accettato”.