La Francia riapre: “Dal 9 giugno i turisti vaccinati in Francia senza tampone”, lo ha annunciato il Ministro dei Trasporti

La Francia riapre al turismo straniero a partire dal 9 giugno, lo ha annunciato il ministro dei trasporti francese Jean-Baptiste Djebbari in un’intervista televisiva.

A partire da quella data, che coincide con la “ fase 3 ” dell’uscita dalle restrizioni per la pandemia, i cittadini provenienti dalle nazioni inserite della “ fascia verde ” (che comprende anche l’Italia) e che sono sostanzialmente tutte quelle dell’Unione Europea, più Israele, Corea del Sud, Nuova Zelanda e Australia, potranno entrare in Francia anche per turismo .

Clicca qui per leggere tutti i dettagli, nell'articolo completo di Montecarlonews.it.