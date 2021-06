Ultimi temporali in settimana, poi dal weekend l'arrivo dell'estate: termometro oltre i 30°C

In settimana l'alta pressione delle Azzorre farà una nuova migrazione verso le Isole Britanniche e il Mare del Nord. L’Italia sarà interessata da aria fresca proveniente da Nord-Est causa di numerosi focolai temporaleschi con pioggia e grandine soprattutto nelle zone interne e di pomeriggio. Estate in arrivo per il weekend. Ancora quindi una settimana a due velocità meteorologiche.