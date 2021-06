Cannabis Italia: coltivazione per uso personale o industriale

Il testo unico 309 del 1990 all'articolo 73 descrive come reato qualsiasi comportamento relativo alla coltivazione, produzione, lavorazione, trasporto e consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale norma quindi va a punire sia chi coltiva, sia chi estrae sostanze pericolose. I derivati della cannabis come hashish e marijuana non sono però considerati sempre illegali ma solo quando contengono determinate concentrazioni del principio attivo tetraidrocannabinolo meglio noto per la sua sigla THC (che non deve superare lo 0.6%).

Cannabis Italia, quando è lecita la coltivazione

Per quanto riguarda la coltivazione della cannabis in italia, la Cassazione ha chiarito con la sentenza numero 12348 del 2020 (scaricabile a questo link) che il reato si configura a prescindere dalla quantità di attivo ricavabile nell'immediatezza: è sufficiente che la pianta abbia le potenzialità per giungere a maturazione. Non è invece rilevante dal punto di vista penale la coltivazione di canapa di piccole dimensioni svolta in modo domestico indoor purché le condizioni rivelino esclusivamente un utilizzo personale.

Le coltivazioni domestiche di cannabis in Italia però, pur non rilevando come reato penale, sono sanzionate come illecito amministrativo così come chiarito dall'articolo 75 del testo unico 309/1990. La sanzione comprende la sospensione della patente di guida, del passaporto, del porto d'armi, dell'eventuale permesso di soggiorno e l'impossibilità di ottenere la stessa documentazione per un arco di tempo variabile da 2 mesi a 4 mesi.

Uso personale cannabis Italia: nessun illecito penale rispettando i limiti

La coltivazione di canapa ad uso personale viene così definita valutando l'esiguità del numero di piante, la tecnica di coltivazione che deve risultare semplice e domestica e la minima concentrazione del principio attivo potenzialmente ricavabile, entro le soglie di legge. I semi inoltre devono rientrare nelle varietà certificate ed essere acquistati da rivenditori autorizzati muniti muniti del codice di tracciabilità

La produzione destinata esclusivamente all'utilizzo personale così identificata, pur non comportando conseguenze sul profilo penale, rientra comunque nell'illecito amministrativo.

La Corte di Cassazione ha precisato che un esempio di tecniche rudimentali di coltivazione non è certo dato dalla presenza di una serra, di lampade UV e un impianto di riscaldamento, che lasciano presumere intenti rivolti ben oltre l'uso personale. Allo stesso tempo saranno valutati il numero di piante e il quantitativo minimo di prodotto finito ricavabile. I giudici della Cassazione suggeriscono ai giudici penali di valutare la mancanza di qualsiasi ulteriore indicazione che faccia presagire una commercializzazione.

Cannabis in Italia a uso industriale

La coltivazione di canapa in Italia è illegale quando dalle piante si possono potenzialmente ricavare sostanze stupefacenti ma esistono alcune varietà da cui non è possibile ottenere droghe: di queste é quindi permessa la coltivazione.

L'assenza o la quasi totale assenza del principio attivo THC nel prodotto finale è una caratteristica fondamentale ai fini della applicabilità delle normative in materia: i derivati della cannabis Italia non sono illegali solo per il fatto di provenire dalla pianta di canapa. Sono considerati però fuorilegge se contengono una concentrazione di THC che può arrecare potenzialmente un danno alla salute. La concentrazione di questo attivo deve quindi sempre essere compresa entro lo 0.6%.

La legge incentiva la coltivazione di cannabis Italia

Per quanto riguarda le coltivazioni di canapa sul territorio nazionale, nel nostro paese è presente una doppia regolamentazione: se la coltivazione ha la finalità di produrre sostanze stupefacenti è vietata mentre risulta consentita per uso industriale. Nonostante quanto si ritiene comunemente, la coltivazione di cannabis in Italia non è mai stata effettivamente vietata.

Anzi, la coltivazione ad uso industriale della canapa era stata disciplinata già tra il 1997 e il 2002. Tuttavia chiarimenti importanti si sono ottenuti con la legge 242 del 2016 - entrata in vigore il 14 gennaio dell'anno successivo - che illustra precise disposizioni relative alla coltivazione e all'utilizzo di questa pianta. L'articolo 1 di tale legge incentiva l'uso industriale della cannabis in Italia per le sue potenzialità nell'ambito di un contributo alla riduzione dell'impatto ambientale, del consumo del suolo e della desertificazione, nonchè al fine di evitare la perdita della biodiversità della vegetazione.

Nello specifico la legge fa riferimento a filiere che valorizzino i risultati della ricerca e abbiano come scopo finale l'integrazione locale e la sostenibilità economica e ambientale, la produzione di alimenti, cosmetici, materie prime e semilavorati destinati alle industrie di diversi settori, o ancora, destinate alla realizzazione di opere di bonifica, attività didattiche, di ricerca e bioingegneria. I prodotti derivati da cannabis Italia possono essere acquistati anche online.

Semi certificati e registro delle varietà ammesse

La legge 242 del 2016 non riguarda tutte le varietà di canapa ma solo quelle inserite nel catalogo comune delle varietà di specie ottenute tramite sementi certificati che per questo motivo non rientrano nell'ambito di cui si occupa il testo unico sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope. Consultando quindi il catalogo europeo è possibile conoscere le varietà ammesse di cannabis in Italia. Ciò significa che la marijuana nel nostro paese si può coltivare a patto di utilizzare semi certificati di canapa sativa legale, presente in questo catalogo che viene periodicamente aggiornato.