Perdere peso: i vantaggi e come farlo

Molti si saranno trovati in una o più fasi della loro vita desiderosi di tornare in forma. Attraverso una dieta mediterranea e bilanciata e l'aiuto del miglior Brucia grassi, raggiungere il peso desiderato è possibile per molti. Ma prima di stabilire un obiettivo di perdita di peso, è importante comprenderne i vantaggi. Comprendere l'ampia gamma di benefici del tornare in forma, può infatti aiutarti a mantenere alta la motivazione durante i momenti difficili del tuo percorso.

Perdere peso: benefici della salute

Non devi perdere centinaia di chili per godere di benefici. Se sei attualmente in sovrappeso o obeso, potresti essere in grado di perdere solo una piccola quantità di peso e questo sarà già sufficiente per migliorare la tua salute generale. Alcuni studi mostrano che una diminuzione di peso dal 5% al ​​10% può influire ampiamente sulla salute. Perdere peso può significare:

Diminuzione del dolore articolare

Ridotto rischio di alcuni tumori

Ridotto rischio di diabete

Ridotto rischio di malattie cardiache

Ridotto rischio di ictus

Livelli di zucchero nel sangue migliorati

Livelli di colesterolo migliorati

Mobilità generale migliorata

Abbassamento della pressione sanguigna

Dolore alla schiena ridotto

Perdere peso: benefici della qualità di vita

Oltre ai benefici per la salute, potresti anche sperimentare una qualità di vita generale migliore se perdi peso. Le persone che hanno avuto successo hanno riscontrato:

Qualità del sonno migliore

Diminuzione dello stress

Maggiore fiducia in se stessi

Immagine del corpo migliorata

Incremento dell'energia

Miglioramento dell'umore

Vita sessuale migliorata

E con la perdita di peso arriva anche la voglia di fare più esercizio fisico e sono molti gli studi che hanno stabilito che l'attività fisica può essere efficace nel trattamento della depressione e nella diminuzione dell'ansia

Suggerimenti per una sana perdita di peso

Il percorso di perdita di peso di tutti è unico, ma ci sono alcuni suggerimenti che possono aiutarti a iniziare il tuo:

Obiettivi chiari: All'inizio del tuo percorso di perdita di peso, fissa degli obiettivi S.M.A.R.T per aiutarti a mappare il processo. Descrivi nel dettaglio come vuoi sentirti, assicurati di sapere come monitorare i tuoi progressi e mantieni i tuoi obiettivi realistici secondo le tempistiche e il tuo stile di vita attuale.

Calcola il tuo fabbisogno calorico: Dopo aver impostato i tuoi obiettivi, usa un calcolatore di perdita di peso per misurare il tuo obiettivo calorico giornaliero. A seconda della tua età, sesso, altezza, peso attuale, peso obiettivo e attività fisica durante la giornata, il calcolatore aiuterà a determinare il numero di calorie che dovresti consumare ogni giorno.

Riduci le calorie: Per perdere peso, devi mangiare meno calorie di quelle che bruci, creando così un deficit calorico. Riduci quindi l'apporto calorico, aiuterai così il tuo corpo a creare e bruciare energia utilizzando il grasso immagazzinato.

Attività fisica: Dieta e movimento sono due componenti fondamentali di un percorso di perdita di peso. Se già non lo fai, l'aggiunta di attività fisica nella tua routine può aiutare ad accelerare i progressi.

Tieni un diario: Un diario per la perdita di peso, che si tratti di carta e penna vecchio stile o di un'app, ti aiuta a registrare l'assunzione di cibo, l'esercizio fisico, il sonno e i progressi durante tutto il percorso. Puoi annotare i tuoi progressi, così come la tua salute emotiva e mentale, per vedere come stai lavorando per raggiungere il tuo obiettivo.

Integratori: una dieta sana ed equilibrata unita ad esercizi regolari, sicuramente sono la chiave per un percorso di dimagrimento di successo. A volte però, per dare quella spinta in più, è possibile prendere degli integratori specifici o pillole dimagranti potenti per accelelare il processo.

Cerca supporto: Trovare una comunità può aiutarti a motivarti e renderti responsabile del tuo viaggio. Sia che sia scelga l'aiuto di familiari e amici o che scelga un gruppo di supporto digitale per la perdita di peso, rimarrai in contatto con persone che possono incoraggiarti, soprattutto nei giorni più difficili.

Se decidi che ci sono ragioni significative per perdere peso, non c'è momento migliore come adesso per iniziare il tuo percorso di perdita di peso. Ora che sai cosa sono i benefici e come iniziare un processo di perdita di peso di successo, non ci sarà più spazio per alcuna scusa.