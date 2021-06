Motocross ASI - Fabrizio Fissolo secondo a Vercelli

Si è disputata domenica 6 giugno, sulla pista di Vercelli, una prova valida per il campionato di Motocross MotoASI, nella quale si è distinto nella categoria Sport, il conduttore cervaschese Fabrizio Fissolo.

In sella alla Honda 250 a quattro tempi della Amerio Moto di Ceva, il cervaschese ha portato a casa, in un clima torrido, con temperature intorno ai trenta gradi, una terza piazza in gara uno ed una seconda posizione in gara due, risultati che gli hanno consentito di issarsi sul secondo gradino del podio di giornata, dietro a Mattia Cornero e davanti a Mattia Avagnina.

“Sono soddisfatto di questo bel risultato - ha riferito Fabrizio Fissolo -, che mi lancia al secondo posto in campionato. Desidero ringraziare Gianni Amerio, che mi ha preparato una moto al top e chi mi sostiene in questa stagione di gare: Amerio Moto, Peugeot Cuneotre, Twomattcross, Galfrè Moto, Idea Gomme ed AC Design Grafica”.