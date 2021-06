Sabato 12 giugno il workshop sul “perché impegnarsi per le comunità locali”

Sabato mattina 12 giugno, dalle ore 09:30, si terrà il quarto incontro del Workshop formativo organizzato dalle Associazioni Insieme e AISPA, l’ultimo di questa iniziale sessione “primaverile”, che riprenderà poi in ottobre.

In questo appuntamento si parlerà del perché impegnarsi per gli altri e, in particolare, per le comunità locali: animerà il dibattito Valerio Oderda, consigliere dell’Associazione Insieme e Sindaco di Racconigi, che si confronterà con Michele Rosboch, docente di storia di diritto presso l’Università degli Studi di Torino alla Facoltà di Giurisprudenza e Presidente di IRES Piemonte, l’istituto pubblico di ricerca che svolge indagini in campo sociale ed economico.

Le parole di Marcello Cavallo, Presidente di Insieme, e di Lucio Riba, Presidente di AISPA: "Questo quarto appuntamento verte su un argomento che possiamo definire “conclusivo” del primo ciclo di incontri del nostro Workshop formativo. Allo stesso tempo è lo spartiacque per affrontare la sessione autunnale, che sarà più incentrata sui princìpi dell’amministrazione locale, sulle tecniche di governance, sulla programmazione e le fonti di finanziamento".

Per chi volesse partecipare per la prima volta all’evento, occorre scrivere una mail a segreteria@associazioneinsieme.info. Per informazioni potete contattare lo 335/8150757 per Insieme oppure lo 331/2307129 per AISPA.