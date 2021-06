Scattano le prenotazioni per i vaccini agli over 30 e torna l'Open night per i giovani

Oggi, nella giornata di prenotazione per l’hub del Valentino riservata agli over 60 di tutto il Piemonte, sono state 395 (dato alle ore 18) le richieste di vaccinazione per il weekend 11-13 giugno.

Da domani alle ore 9 le prenotazioni saranno possibili sul portale www.ilPiemontetivaccina.it anche per gli over30 fino a esaurimento dei 7.500 posti disponibili per questa settimana.



IL WEEKEND DEL 18 GIUGNO SARÀ DEDICATO AI GIOVANI



Il weekend del 18 giugno sarà invece totalmente dedicato ai giovani.

Presso l’hub last minute del Valentino gli open days di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 saranno interamente dedicati alla fascia 18-29 anni (le prenotazioni si apriranno sul portale www.IlPiemontetivaccina.it lunedì 14 giugno alle ore 9).

Sempre nello stesso weekend, sabato 19 giugno, presso l’hub di Reale Mutua a Torino si svolgerà (dalle 21.30 alle 3.30) la seconda Open night dedicata, in questo caso, alla fascia 18-28 anni, numeri che richiamano la data di fondazione della società.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione Reale Group, Asl Città di Torino, CDC e Regione Piemonte. Le prenotazioni inizieranno martedi 15 giugno alle ore 9 sempre sul portale www.ilPiemontetivaccina.it

Entrambe le iniziative sono aperte ai cittadini di tutto il Piemonte che non hanno ancora un appuntamento o che hanno la convocazione dopo almeno 10 giorni dall’Open day.