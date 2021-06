“Il nostro futuro sono i giovani”: a Dronero la celebrazione per i 30 anni dell’Istituto Alberghiero

“Credo che i giovani abbiano molta attenzione verso lo spreco alimentare, verso un certo tipo di visione del cibo. Far vedere la filiera e far capire loro anche l’importanza della qualità dei prodotti può essere importante sia per formarli in una certa maniera ma anche per valorizzare le capacità territoriali”​. Questo il commento dell'onorevole​ Fabiana Dadone, ministro delle politiche giovanili.

Sabato è stato un giorno davvero importante per l’Istituto Alberghiero di Dronero, per l’intera città. Presso il teatro Iris​, e successivamente nella​ sede scolastica, si sono celebrati i 30 anni dell'istituto superiore.

La celebrazione ha avuto inizio con una tavola rotonda in teatro, “Giovani e montana: percorsi e prospettive”, su cui si sono confrontati​ Alessandro Agnese​ - vice sindaco di Dronero e presidente della Comunità Energetica Valle Maira e Grana, la dottoressa​ Cristina Bergonzo​ - DMO Visitpiemonte, il dottor​ Roberto Colombero​ - presidente UNCEM Piemonte, il professor​ Damiano Cortese​ – Università di Torino, lo chef​ Juri Chiotti​ – REIS cibo libero di Montagna, la dottoressa​ Rossella Mengucci​ – dirigente del MIUR,​ Marcello Comba​ – presidente dell’associazione “Volare Alto APS Alberghiero Donadio Dronero” e la professoressa​ Patrizia Venditti​ – dirigente scolastica dell’Istituto Alberghiero. La tavola rotonda ha visto anche la preziosa partecipazione dell’onorevole​ Fabiana Dadone, ministro delle politiche giovanili.

Molte le riflessioni che sono emerse durante il corso della mattinata. Il ricordo di Gianfranco Donadio, compianto ex sindaco di Dronero, guardando alla sua lungimiranza portare questa scuola a Dronero e quell’ampliarsi negli anni di quest’ultima. L’attenzione poi alle peculiarità del territorio, attraverso parole come “transizione ecologica”, “architettura conservativa” e “innovazione tecnologica 4.0” vista nell’ottica di un costruttivo fare rete e comunicare tra esseri umani.

Nell’importanza dell’avere uno​ sguardo giovane due riflessioni: su quanto gli aggettivi “innovativo” e “sostenibile” siano di spinta e su quanto nella montagna, intesa come scelta e non come obbligo o via d’uscita, ci sia l’unica vera opportunità che permette la conoscenza della realtà, valorizzando le potenzialità del territorio. I giovani sono il futuro e per questo, concordano tutti, è necessaria un’accurata attenzione nell’offrire loro i necessari strumenti umani, esperienziali e conoscitivi.

Ed i giovani erano lì, all'entrata ed in sala ad accogliere i protagonisti della tavola rotonda, ma anche tutti gli ospiti. Presenti, hanno​ ascoltato con attenzione il dibattito.

Conclusa la tavola rotonda, la mattinata è proseguita nel cortile dell’Istituto Alberghiero. Qui si sono ricordati Gianfranco Donadio, a cui è stata intitolata la sala docenti, Federico Viale, professore deceduto a cui è intitolata l’aula di informatica ed il giovane studente Nicola Cavallo, a cui è stata sabato dedicata un’aula.

La professoressa Paola Marti ha poi mostrato la grande sensibilità e capacità dei ragazzi delle varie classi. I giovani, attraverso la pittura, hanno dato voce alla loro immaginazione, con particolare essere attenzione ai temi dell’inclusione e della violenza sulle donne. La professoressa Maria Teresa Olivero ha invece parlato della realizzazione di un ricettario, in ricordo dei 30 anni dell’Istituto.​

Proprio nell’aula dedicata a Nicola Cavallo, la commemorazione dei 30 anni si è conclusa con un'esercitazione​ da parte delle classi 3^ e 4^ dell’Istituto, con anche la presenza di ex alunni.​ Il pranzo servito ai partecipanti della tavola rotonda, un'esperienza concreta e formativa pensata per i giovani ed il loro futuro.