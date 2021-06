Liceo “Vasco-Beccaria-Govone”: porte aperte dal 14 giugno

A partire dal 14 giugno, il Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” si presenta agli alunni che hanno appena finito di frequentare la seconda media con varie attività che avranno luogo presso la sede, in piazza IV Novembre, e la succursale, in via delle Scuole. Gli incontri si svolgeranno per tutta la seconda settimana del mese di giugno, dalle 14 alle 17.

Gli alunni interessati a scoprire gli indirizzi dell’istituto e le discipline che li caratterizzano, possono iscriversi al seguente link:

ISCRIZIONI ONLINE: https://forms.gle/8jBDXCfB6vEu1ezh6

In alternativa è possibile contattare la scuola tramite mail (orientamento@iliceimondovi.edu.it) o telefonando in segreteria (0174558235), per partecipare a vari laboratori, insieme agli insegnanti e agli alunni del liceo. Per il liceo classico verranno proposti un laboratorio per conoscere le lingue classiche e uno per mettersi alla prova in giochi di ruolo in inglese; per lo scientifico, in laboratorio di fisica si potrà partecipare a esperimenti molto dinamici, in laboratorio di chimica si trasformeranno i batteri fino a renderli fluorescenti e si analizzerà il DNA, per individuare il colpevole di un ipotetico delitto; sulla “scena del crimine” saranno chiamati ad agire anche i ragazzi interessati al liceo sportivo, che inoltre proveranno la parete di arrampicata della palestra del liceo; il linguistico presenterà semplici e divertenti attività in spagnolo e in tedesco; per il liceo delle scienze umane si scoprirà la lingua latina e si approfondiranno le differenze fra psicologia e psicanalisi; gli alunni interessati al liceo economico saranno coinvolti in un dibattito sui diritti umani e approfondiranno i rischi di falsificazione della moneta.

Sono inoltre possibili visite individuali alla scuola, su appuntamento da fissare sempre tramite mail o telefonando in segreteria. Si ricorda infine che in data 18 settembre si svolgerà il primo incontro di “scuola aperta”, nel quale il Dirigente, i docenti e gli alunni del Liceo riceveranno gli allievi delle medie e i loro genitori dalle 14.30 alle 17.30