Quattro borse di studio per i vent’anni del Lions Club Scarnafigi e Piana del Varaita

Nel mese di aprile del 2001, un gruppo di amici, tra cui Pierino Battisti, si incontrarono e, sulla scorta di valori profondi, decisero di far nascer il Lions Club Scarnafigi e Piana del Varaita.

Nel solco del movimento Lionistico, il Club ha posto in essere azioni di supporto alle diverse necessità, sia del territorio di riferimento sia dei molteplici temi nazionali ed internazionali del Lions International Club.

Il territorio di riferimento si colloca sull’asse del torrente Varaita. Oggi, molti dei Comuni che insistono sul Club, fanno parte di “Octavia” con la quale sono stati da tempo costruiti buoni rapporti di collaborazione.

“Ringraziamo Riccardo Ghigo, sindaco di Scarnafigi e presidetne di ‘Octavia’, per il costante supporto alle attività del nostro Club, proprio nello spirito appena ricordato. – spiegano dal Club – Nella ricorrenza dei vent’anni dalla nascita del Lions Club Scarnafigi e Piana del Varaita, abbiamo istituito quattro borse di studio a favore di studenti meritevoli dell’ultimo anno delle scuole superiori.

Queste sono rivolte a studenti residenti nei Comuni facenti parte di ‘Octavia’: auspichiamo che tutti i sindaci possano dare collaborazione affinchè, questa importante iniziativa, possa avere la massima diffusione.

Una delle borse di studio è stata offerta dalla moglie di Pierino Battisti, che ringraziamo di cuore: questa verrà riservata ad uno studente residente nel Comune di Scarnafigi”.

“Siamo orgogliosi – dichiara il presidente Piersandro Mina – in una ricorrenza così importante per il nostro Club, di poter riconoscere a quattro studenti delle borse di studio, il cui tema sarà la conoscenza dell’impegno del movimento lionistico, siamo sicuri che questo sia il miglior modo per trasmettere ai giovani l’importanza del servizio e ricordare allo stesso modo gli amici che, tra fondatori e soci, non sono più tra noi fisicamente, ma che continuano a guidarci ed ispirarci!”

Di seguito il bando:

IL BANDO

Il Lions Club Scarnafigi – Piana del Varaita in occasione del ventennale della sua costituzione intende istituire 4 borse di studio (di cui una in memoria di Pierino Battisti primo presidente e ispiratore del Club) del valore di 500 euro cadauna, da assegnare a studenti residenti in uno dei 17 Comuni di Octavia (riservandone una per un residente nel Comune di Scarnafigi) iscritti al quinto anno di istituti scolastici secondari di II grado per l’anno scolastico 2021–2022.

Le borse saranno assegnate secondo criteri di merito scolastico (valutati sui risultati conseguiti nell’anno scolastico 2020 – 2021), di valutazione dell’elaborato proposto, non disgiunti da una valutazione del reddito del nucleo famigliare cui appartiene lo studente, secondo giudizio insindacabile della commissione di valutazione istituita allo scopo dal Lions Club.

I partecipanti al presente bando devono far pervenire domanda di partecipazione controfirmata da un genitore al Comune di residenza entro il 30 novembre 2021 allegando: le generalità (nome cognome, data di nascita, residenza, telefono, mail); certificato dell’istituto scolastico o autocertificazione attestante il risultato scolastico conseguito nel corso del 2020–2021; elaborato personale sul tema “Cosa conosco del Lions Club International e della sua azione sul territorio; quali proposte di intervento gli suggerirei di realizzare”, che dovrà pervenire in formato elettronico o cartaceo, di lunghezza non superiore alle 3 – 4 pagine (1200 caratteri per ogni pagina).

L’assegnazione delle borse verrà effettuata nel mese di dicembre 2021.

Per informazioni è possibile rivolgersi alle segreterie dei Comuni di residenza o ai seguenti contatti: 3385810615 - 3356627962 – 3389555233 - piersandromina@gmail.com - davide.omento@gmail.com - testa.and@libero.it - ufficiostampa@associazioneoctavia.com.