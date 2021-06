L'Avis di Bra alla ricerca di medici e infermieri per la raccolta di sangue ed emocomponenti

"Abbiamo bisogno di te!" L’Avis Bra è alla ricerca di medici e infermieri per garantire l’attività di raccolta di sangue intero ed emocomponenti presso la nostra sede in via Vittorio Emanuele II, 1.

A causa di una carenza di personale sanitario acuita dalla pandemia di Covid-19, alcune giornate di prelievo sono state cancellate nel mese di giugno. Non si donerà quindi a Bra nelle giornate dell'11 – 12 – 20 giugno. Per ovviare a questa situazione ed evitare carenze di sangue, l'Avis Bra apre le selezioni per medici e infermieri.

"Chiediamo l’aiuto di tutti quei medici e infermieri che vogliono avvicinarsi al mondo trasfusionale per garantire l’autosufficienza nella nostra provincia nei prossimi mesi. Occorre frequentare un corso di abilitazione e un breve periodo di inserimento presso le strutture adibite alla donazione.

L’attività di raccolta del sangue si svolge, a Bra, esclusivamente al mattino in giornate da concordare. La selezione è aperta a personale medico in pensione e a sanitari ancora in attività presso altre strutture pubbliche e private. È possibile dare disponibilità anche per giornate singole"

Se interessati, inviate la vostra candidatura allegando il vostro curriculum vitae al seguente indirizzo di posta elettronica: avisbra70@gmail.com

Per maggiori informazioni, chiamare il 328 2484069 (Patrizia).