Peveragno: tanti auguri compagnia del Birùn!

In questi anni si è proposta di costituire un punto di riferimento per tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo dell'attività teatrale e di altre forme di espressione artistica con attenzione alla tradizione e alla storia, alla natura, al paesaggio e alla crescita civile. Deriva il suo nome dal personaggio storico Charles De Gontaud duca di Biron e ispirandosi alla figura del Birùn nella cui dignità e nel cui orgoglio i peveragnesi nei secoli si sono riconosciuti eleggendolo a maschera rappresentativa del paese, invita tutti quelli che lo vorranno a continuare il cammino intrapreso trent'anni fa per proporre, produrre, creare e ricreare insieme e non solo subire passivamente.