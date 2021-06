Da oggi la ZTL di Cuneo torna ad essere attiva dalle 20.30

A partire da oggi lunedì 7 giugno 2021, con la revoca della proroga dell’orario di autorizzazione all’accesso nell’area ZTL notturna - prolungato sino alla ore 22 a partire dallo scorso 20 novembre per sostenere le attività di somministrazione del centro storico nel periodo di emergenza da COVID-19) - l’accesso veicolare nell’area ZTL del Centro Storico di CUNEO (area compresa tra Corso KENNEDY, Lungo Gesso Giovanni XXIII, Via NOTA/ Via LEUTRUM e Vie BONELLI/ SEMINARIO – escluse le aree pedonali di Via ROMA e di Via MONDOVI con divieto h 24) sarà nuovamente vietato a partire dalle ore 20:30 di tutti i giorni (compresi i festivi) – ad eccezione delle categorie autorizzate.