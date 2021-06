Hockey...AIDO "mon amour" HC Lorenzoni Under 21 Ambasciatrici del dono

Ancora una volta è la serie A e la disciplina dell'Hockey su prato (ed indoor) a dare evidenza alla generosità dei giovani.

"Sappiamo che sono tanti i malati in lista d'attesa per un trapianto ed è venuto spontaneo proporre alle ns. atlete di essere "Ambasciatrici del dono" in una disciplina sportiva a noi cara sì tanto da calcare da decenni i campi della serie A" - afferma il dirigente storico del HC Lorenzoni Silvia Brizio a cui fa' eco Gianfranco Berrino, ex Presidente Regionale FIH che aggiunge - "Da tempo esercito la professione di medico e come sanitario non posso non essere che piacevolmente soddisfatto che tanti ns. giovani possano dedicare un pensiero ed un'azione concreta a favore di chi soffre...cheddire se non esserne orgogliosi"