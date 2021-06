A Pollenzo tutto è pronto per l’UNISG Research Day 2021

La Giornata della Ricerca rappresenta per una giovane Università come quella di Pollenzo - di piccole dimensioni, fortemente caratterizzata nella sua identità accademica e con una variegata ricchezza di presenze internazionali - un significativo momento di riflessione e sedimentazione sul tema del valore della ricerca, ma soprattutto per presentare i vari progetti a livello nazionale e internazionale, coinvolgendo docenti e studenti, nonché la rete di Partner e associazioni che collaborano con l’ateneo.



Il focus del Research Day UNISG 2021 sono le traiettorie della ricerca europea e italiana per il 2021-2027 (Horizon Europe e il connesso Programma Nazionale della Ricerca italiano).



L’evento si svolge in lingua inglese per permettere a studenti e partner internazionali di partecipare e inoltre viene trasmesso in streaming: Research Day online