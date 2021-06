Cuneo, proseguono i lavori del nuovo Parco Parri: nella prossima primavera l'inaugurazione del "polmone verde" della città

Procedono e continueranno per tutta l'estate e l'autunno, i lavori di realizzazione del nuovo Parco Parri di Cuneo: più comunemente conosciuto come "piazza d'armi", l'area interessata di 70mila metri quadrati è sin dal settembre dell'anno scorso - con la ripresa più recente datata al marzo di quest'anno - interessata dal più grande cantiere d'Italia per la realizzazione di un parco urbano.

Nel servizio, alcune immagini direttamente dal cantiere, del quale abbiamo realizzato una visita assieme all'assessore Davide Dalmasso:

A progettare e realizzare quello che diverrà il "polmone verde" della città di Cuneo sono stati gli studi Euroambiente Srl di Pistoia e Balaclava Srl di Cortemilia: hanno immaginato gli otto ettari divisi idealmente in quattro paesaggi: un parco attrezzato in via Bodina da 8.800 metri quadri, un parco degli orti e frutteti da 6.700 metri quadri, un parco naturale da 42.700 metri quadri e un laghetto naturalistico con bosco urbano da 14.900 metri quadri.

L'intervento - incluso nel piano Periferie della città - ha un costo di 2.740.000 euro e andrà a collegarsi in modo molto stretto a quello sulla caserma Montezemolo.

Contestualmente all'inizio dei lavori è stato lanciato anche il sito internet www.parcoparri.it, utile alla cittadinanza per rimanere aggiornata sullo svolgersi dei lavori. L'amministrazione comunale prevede l'inaugurazione del nuovo parco Parri nella prossima primavera.