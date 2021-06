Garessio, in consiglio comunale un'interrogazione sull'area ecologica e sulle ultime sanzioni comminate

"Premesso che nelle scorse settimane sono state portate alla nostra attenzione numerose sanzioni comminate per un conferimento di rifiuti eseguito in modo irregolare o scorretto presso l’area ecologica posta di fronte al cimitero; consultato il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani;" - scrivono i consiglieri - "considerato che l’area in questione, istituita durante la Giunta a guida Di Steffano, era nata per consentire il conferimento dei rifiuti alle persone che hanno un’abitazione non raggiunta dal servizio porta a porta e a turisti o utenti che si trovino impossibilitati a esporre i contenitori lungo il percorso di raccolta nei giorni e orari stabiliti dal gestore del servizio (comportamento oltre tutto sanzionabile secondo il Regolamento Comunale); considerato inoltre che se anche può essere condivisibile correggere ed eventualmente multare comportamenti scorretti quali l’abbandono di rifiuti, la mancata differenziazione degli stessi o l’abbandono di ingombranti, a nostro parere la giusta e condivisibile rettifica delle pratiche scorrette non può degenerare in una politica di sanzionamento indiscriminato.