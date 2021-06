Prosegue la collaborazione tra ATL del cuneese e IGWorldclub Instagramers Community Nordovest

Si intensifica la collaborazione tra l’ATL del Cuneese e IGWorldclub Instagramers Community Nordovest, il gruppo di influencer del social network Instagram. La destinazione proposta dall’ATL per questo fine settimana appena trascorso è stata la città di Cuneo.

Il programma ha visto la partecipazione degli instagramer a due eventi organizzati dall’ATL in Piazza Ex Foro Boario. Venerdì 4 giugno è stata la volta del lancio della nuova collaborazione tra ATL del Cuneese e la campionessa di ciclismo Elisa Balsamo, della presentazione della Granfondo La Fausto Coppi Officine Mattio e delle Tappe cuneesi del Giro Donne, mentre sabato 5 giugno la piazza si è riempita (nel rispetto delle norme anti Covid-19) per la festa in onore di Marta Bassino.