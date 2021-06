Sabato ad Alba la visita del ministro del Turismo Massimo Garavaglia

Sarà l’organizzazione della "Global Conference Wine Tourism", il più importante forum mondiale sul turismo enogastronomico, in programma nella capitale delle Langhe nel settembre 2022, l’oggetto della visita che sabato 12 giugno porterà ad Alba il ministro per il Turismo nel Governo Draghi, Massimo Garavaglia.



L’incontro, promosso da Regione Piemonte, Comune di Alba, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e dal consorzio vinicolo Piemonte Land of Perfection si terrà nel pomeriggio, alle ore 16.30, al Teatro Sociale Busca alle ore 16.30.