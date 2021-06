Savigliano, Oasi Giovani: Gianfranco Saglione si riconferma presidente

Giovedì 3 giugno 2020 si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Oasi Giovani, che guiderà l’ente per i prossimi cinque anni.

Dei sette componenti, Gianfranco Saglione, riconfermato alla Presidenza, Margherita Testa, nuovo Vicepresidente e Sergio Mondino sono stati indicati dal comune di Savigliano e sono al loro secondo mandato, gli altri quattro membri sono stati eletti durante l’assemblea dei soci tenutasi il 18 maggio e sono Michele Brizio e Romano Bodino, entrambi riconfermati, affiancati da due nuovi ingressi, che vanno a rinfoltire la presenza femminile nel CdA, quelli di Rita Biga e Federica Pio.

Oasi Giovani ha realizzato in questi cinque anni molti nuovi progetti, mantenendo come costante l’attenzione al consolidamento e alla conservazione del patrimonio, a cui si è aggiunto l’acquisto dell’avveniristico Palazzo Longis, che ha permesso l’aumento dei posti disponibili ai micronidi e una nuova sede per la cucina.

Si è investito ulteriormente sulla raccolta fondi e sul potenziamento della comunicazione esterna, conservando però come obiettivo principale quello che rappresenta da sempre la mission dell’ente, cioè sostenere e supportare le famiglie e le persone con fragilità, attraverso interventi in campo educativo e sociale.

Si è privilegiata una maggiore apertura all’esterno con iniziative di valenza internazionale attraverso la partecipazione ad Erasmus+ e al Servizio Volontario Europeo, un programma di volontariato internazionale della Commissione Europea per i giovani che si recano individualmente o in gruppo in un altro paese e che ha permesso ad Oasi Giovani di ospitare due ragazze (una spagnola ed una ungherese) che trascorreranno un intero anno a Savigliano e parteciperanno alle attività dell’ente.