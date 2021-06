Vacanze in Italia per i cuneesi, vaccinazioni e richiami permettendo. Ma non tutti partiranno [VIDEO]

C'è bisogno di prendersi una pausa, di fare una vacanza, di rilassarsi dopo un periodo difficile, soprattutto psicologicamente. "Aria nuova", ci ha detto un signore oggi, a Cuneo.

Ma c'è la questione vaccini, con le prenotazioni e i richiami, che per qualcuno potrebbe significare dover rinunciare alla partenza.

E c'è anche chi non può permettersi di partire, per la necessità di lavorare o perché non ha le possibilità economiche per concedersi una vacanza.

Il vox realizzato a Cuneo stamattina 8 giugno, giorno di mercato in città

