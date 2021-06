Camion fuori strada tra Canale e San Damiano. Due gru e un trattore per rialzarlo [FOTO]

Ancora una volta, per cause da accertare, questa mattina un grosso camion è finito fuori strada tra Canale e San Damiano d'Asti.

Per fortuna l'autista è illeso, ma per riuscire a portare il mezzo in strada sono occorse due gru e un trattore stradale. Qualche comprensibile disagio per il traffico.

Per la rimozione del camion, sul posto Sos Schinello, Asti Soccorso Morellato, Global Car e Sicurezza Ambiente.

Per il traffico e la dinamica dell'incidente, sono intervenuti anche i Carabinieri di Canale.