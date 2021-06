Intesa Sanpaolo, dopo l'integrazione di Ubi, da Banca dei territori 20 miliardi erogati in 5 mesi

Venti miliardi erogati in cinque mesi, con un aumento del 12% rispetto allo stesso periodo del 2020. Si può riassumere così l'operatività della nuova Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. Una struttura voluta per riorganizzare il grande gruppo bancario in 12 direzioni regionali, una nuova direzione dedicata all’agribusiness accanto alla direzione Impact e a quelle dedicate ai clienti retail e alle PMI. Non per nulla, dei 20 miliardi totali, 11 sono stati erogati a pmi e imprese piccolissime.



A presentare i primi risultati è Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori, che ha fatto il punto anche su quanto successo alla luce dell’integrazione di Ubi Banca, evento saliente della scorsa estate per il mondo finanziario (e non solo). In particolare, proprio per quanto riguarda il Piemonte, sono ora operative due direzioni: una guidata da Teresio Testa (Piemonte Nord, Valle d'Aosta e Sardegna) e una da Andrea Perusin, che guardando al Piemonte Sud e alla Liguria ha di fatto giurisdizione su alcuni dei territori maggiormente legati a Ubi.





Le cifre con Ubi e della Banca dei territori

In particolare, proprio l'integrazione e la migrazione delle strutture di Ubi in Intesa Sanpaolo hanno riguardato 2,4 milioni di clienti, circa 1.000 filiali e 15mila dipendenti. "Con il completamento dell'integrazione di Ubi, la migrazione della sua clientela e l'ingresso dei nuovi colleghi siamo ancora più vicini a famiglie e imprese - ha voluto sottolineare Barrese -. Vogliamo compiere insieme il percorso di ripresa post Covid partecipando alla realizzazione del Pnrr".