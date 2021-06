Rifreddo: la festa dell'albero riporta in paese la socialità dopo un anno di pandemia

Al mattino protagonista è stata una camminata che ha portato i tanti partecipanti dal centro del paese, percorrendo quasi 5 chilometri, alla vecchia chiesa parrocchiale di San Nicolao. Durante la simpatica scampagnata i partecipanti hanno potuto ammirare i bei paesaggi rifreddesi e rifocillarsi con bevande e brioches a metà percorso presso l'area attrezzata al confine con Revello. Giunti alla metà gli stessi sono stati accolti presso il bel parco Gesia veja dove hanno potuto consumare il pranzo al sacco ed attendere gli eventi pomeridiani. Alle 14 sono partiti i giochi per i più piccoli che hanno intrattenuto tutti fino al momento clou della cerimonia dell’attribuzione degli alberi ai nuovi nati nel paese.

Dopo un anno in cui quasi tutti gli eventi erano stati annullati torna a Rifreddo un bel momento di valorizzazione della socialità e dell'ambiente. Alla Festa dell'albero i rifreddesi si sono, infatti, ritrovati per i consueti appuntamenti.

Più in dettaglio il sindaco Cavallo Cesare ha provveduto a consegnare ai piccoli ed alle famiglie un attestato che gli da la benvenuto nella comunità rifreddese e che gli invita a scegliersi un albero come compagno di vita. "Un piccolo gesto - ha commentato il sindaco - che ci auguriamo consenta alle future generazioni di rendersi conto dell’importanza della tutela dell’ambiente e delle specie arboree in particolare".