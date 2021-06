Dimenticate le “quote rosa” nei Comuni con meno di 5000 abitanti

La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 4294/2021 dei giorni scorsi ha sollevato la questione di costituzionalità della legge che regola le elezioni nei Comuni fino a 5.000 abitanti per mancato rispetto del principio della parità di genere.

Diversamente dai Comuni più grandi non è infatti prevista alcuna conseguenza per il mancato rispetto dell'obbligo di prevedere le ''quote rosa'' nelle liste elettorali.

I Comuni inferiori a 5.000 abitanti, sono in Italia circa 5.500 su 7900.

In provincia di Cuneo sono 221 su 247, vale a dire la stragrande maggioranza.

Una eventuale sentenza di accoglimento della Corte Costituzionale potrebbe avere effetti dirompenti in termini di tutela del principio di pari opportunità.