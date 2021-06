Gagliasso (Lega Salvini Piemonte): “Nuove regole per aiutare il settore dei trasporti ad affrontare le conseguenze della pandemia”

Nel periodo dell’emergenza legata alla pandemia tanti settori hanno subito scossoni, altri vere e proprie rivoluzioni: tra questi senza dubbio il comparto dei trasporti, di cui il consiglio regionale si è occupato oggi con il disegno di legge 139 "Disposizioni urgenti in materia di trasporti”.

“Il provvedimento urgente – ha commentato il consigliere della Lega Salvini Piemonte Matteo Gagliasso, relatore di maggioranza – va a modificare temporaneamente la disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente per tutto l’anno in corso, per permetterci di gestire al meglio il ritorno alla normalità. Abbiamo altresì deliberato di prorogare le scadenze degli adempimenti a carico delle aziende di noleggio e di trasporto pubblico locale per sgravare, in un momento tanto particolare, i soggetti di alcuni adempimenti burocratici. Nulla che impatti su sicurezza e standard di servizio, ma solo un alleggerimento temporaneo di pratiche che andrebbero a gravare su un settore già fortemente colpito dalla crisi”.