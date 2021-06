Categorie fragili, 228mila non ancora prenotati per la vaccinazione: per convincerli il Piemonte coinvolge medici e sindaci

Se c'è una fascia di età, in tutta Italia Piemonte incluso, ad essere in ritardo con le vaccinazioni, è quella degli over 60. Ma i numeri dicono che mancano anche migliaia di persone tra gli over 70 e anche tra gli over 80. Le fasce più fragili.

Da un lato il ritardo, dovuto in parte al fatto che queste fasce di età - in particolare i sessantenni e i settantenni - erano state affidate ai medici di base che avevano aderito alla campagna vaccinale e i loro pazienti stralciati dalle piattaforme delle Asl. Ma per molte settimane le dosi ai medici non sono arrivate e queste persone non sono state vaccinate.

Dall'altra c'è stato il timore suscitato dai casi di trombosi in chi si era da poco vaccinato proprio con AstraZeneca. Non sono bastate le rassicurazioni di tutti gli organi competenti a convincere gli ultrasessantenni a sottoporsi al vaccino.

Ecco che la regione Piemonte prova a correre ai ripari, puntando su medici di base e sindaci.

Per quanto riguarda i numeri, su 1.470.000 over 60 in Piemonte sono 228 mila coloro che non hanno ancora espresso la volontà di essere vaccinati:

- 124 mila nella fascia tra 60-69 anni (su una popolazione complessiva di 578 mila in tutto il Piemonte);

- 67 mila tra 70-79 anni (su una popolazione complessiva di 485 mila in tutto il Piemonte);

- 37 mila over 80 (su una popolazione complessiva di 407 mila in tutto il Piemonte);

Per riuscire a dare la massima copertura a questa fascia della popolazione che è la più fragile sono state decise alcune azioni:

- Coloro di cui il sistema sanitario ha il numero di cellulare riceverannno direttamente una proposta di convocazione tramite sms per l’appuntamento vaccinale programmato dalla propria Asl.

- Nei prossimi giorni verrà organizzato un incontro con i medici di famiglia, ai quali verrà chiesto supporto affinché iscrivano in piattaforma direttamente i loro pazienti che non hanno ancora aderito in modo che il sistema possa inviare loro una proposta di convocazione per il vaccino.

- Ad ogni sindaco sarà richiesto di intervenire con attività di sensibilizzazione generale sulla popolazione per invogliare quanti tra i cittadini del proprio comune non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale.

Tutte le azioni saranno svolte nel pieno rispetto della privacy e della libertà di scelta di ogni cittadino.