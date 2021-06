Chiusa di Pesio, il Comune regala le borracce agli studenti

Questa mattina, martedì 8 giugno, il sindaco Claudio Baudino ha consegnato oltre 360 borracce, realizzate in collaborazione con Pier H20, alla dirigente scolastica Rosanna Blandi. Un’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale per augurare una felice estate ai bambini e ai ragazzi e contribuire alla riduzione della plastica e al rispetto dell’ambiente.

Le borracce, che verranno consegnate a ciascun alunno, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria, sono state realizzate in alluminio, sono di colore blu e hanno impressa la scritta “Io amo Chiusa di Pesio”, oltre allo stemma dell’ente e al logo dell’azienda partner che gestisce la casetta dell’acqua in paese e ha omaggiato le scuole di quattro kit di filtraggio che saranno installati nei bagni delle scuole.

“Stando ai dati rilevati dalla campagna Clean Up the Med diffusi nelle scorse ore, nel 2050 il peso della plastica presente nelle acque supererà quello dei pesci. Non dobbiamo dimenticarci che l’impegno per la tutela del patrimonio ambientale passa anche attraverso le buone prassi quotidiane, ogni nostra azione può fare la differenza. Ciascuna borraccia consegnata nelle mani dei bambini e dei ragazzi rappresenta un seme per la crescita della sensibilità e dell’impegno concreto verso la natura che ci circonda”, dichiara il sindaco Claudio Baudino.