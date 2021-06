Campionato Italiano Assoluto Kick Boxing di Contatto Leggero: tre medaglie per la Boxe Cuneo

Il Palazzetto dello Sport di Rimini “RDS STADIUM” ha ospitato il Campionato Italiano Assoluto di Kick Boxing di Contatto Leggero (SPORT DA TATAMI).

1200 atleti provenienti da tutta Italia hanno partecipato al Campionato tra cui la Boxe Cuneo, allenata ed accompagnata dal Maestro Gian Luca Manca.

Grande successo per gli atleti cuneesi che si sono fatti valere sul TATAMI, portando a casa due medaglie d’ Argento ed una di Bronzo. Successo per Denis Blumhaghen, Argento nella specialità del Light Contact e Bronzo nella specialità Kick Light categoria Old Cadet Cinture Alte -57 Kg. Ottimo anche Giuseppe D’ Angelo, Argento nella specialità del Light Contact categoria Junior Cinture Alte -79 Kg. Era impegnato anche l' atleta Sghir Mohamed, nella specialità del Light Contact e nella specialità della Kick Light categoria Senior Cinture Alte -63 Kg. Purtroppo non è riuscito ad esprimere tutto il suo grandissimo potenziale disputando comunque degli incontri di tutto rispetto.

Gli atleti Denis Blumhaghen e Giuseppe D’ Angelo si sono qualificati al Collegiale Nazionale (salvo disposizioni Anti-COVID) che determinerà la squadra che rappresenterà l’ Italia ai Campionati Europei Cadetti e Juniores.

Un ringraziamento particolare a Paolo D’ Angelo per aver accompagnato e supportato i ragazzi impegnati in questo Campionato . Un grazie a tutti gli Atleti e Genitori del TEAM per averci supportato da casa , rendendo questa esperienza ricca di emozioni e risultati.