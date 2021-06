Ciclismo femminile: Racconigi Cycling Team al via del Trofeo “Ragazze in Pista 2”

Nuovo appuntamento in pista per le atlete del Racconigi Cycling Team, che oggi, alle ore 17:00 , prenderanno parte alla manifestazione denominata “Ragazze in Pista 2” voluta dall'A.S.D Florentia presso lo storico velodromo emiliano “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza.

La maglia bianco-rossa della formazione di patron Silvio Traversa sarà difesa dalla lombarda Valentina Basilico, già grande protagonista alla “International Piceno Sprint Cup - Memorial Cav. Alfonso Ceci U.C.I. Classe 2”, al “Gran Prix Città di Ascoli - Memorial Cav. Alfonso Ceci U.C.I. Classe 2” di Ascoli Piceno (AP) e quarta classificata al trofeo “Ragazze in Pista” corso proprio a Fiorenzuola d'Arda (PC), dall'emiliana di Correggio (RE) Matilde Beltrami, dalla brianzola di Lissone (MB) Matilde Ceriello, e dalla piemontese di Sala Biellese (BI) Camilla Marzanati, appena rientrata alle competizioni dopo il grave infortunio di inizio aprile.

Le atlete in gara, appartenenti alle categorie junior, under ed elite, si sfideranno nella specialità olimpica dell'Omnium, costituita da tre differenti prove: Scratch, Tempo Race e Corsa a Punti, che definiranno la graduatoria generale finale della competizione. L'agguerrita compagine del team manager Claudio Vassallo sarà diretta per l'occasione da Camilla Vassallo con la collaborazione tecnica di Antonio Vassallo.

LINE UP “TROFEO RAGAZZE IN PISTA 2” AL VELODROMO DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC):

- Valentina Basilico (Junior II° Anno, 17 Aprile 2003)

- Matilde Beltrami (Junior II° Anno, 25 Febbraio 2003)

- Matilde Ceriello (Junior I° Anno, 21 Giugno 2004)

- Camilla Marzanati (Junior I° Anno, 29 Gennaio 2004)

DS: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo