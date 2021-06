A Mondovì nasce "Idee di impresa": il contest per i giovani con progetti innovativi per il territorio

Giovani, turismo e futuro: sono tre le parole chiave alla base di "Idee di impresa", l'innovativo contest pensato per i giovani, realizzato dal Comune di Mondovì in collaborazione con il Circolo delle Idee, la Consulta Comunale Femminile e il prezioso supporto della Fodazione CRC e di Socialfare.

Il contest, presentato lunedì 7 giugno, in municipio, in occasione dell'apertura alle candidature dei progetti, si propone come un mezzo per avvicinare i giovani al mondo imprenditoriale, creando nuove opportunità di lavoro e crescita personale.

I progetti candidati dovranno focalizzarsi sullo sviluppo turistico e territoriale del Monregalese, puntando i riflettori sulle tematiche del turismo, dello sviluppo del territorio e la sua digitalizzazione. I partecipanti dovranno avere meno di 35 anni di età e il progetto dovrà garantire la non discriminazione di genere.