Racconigi, Servizio Idrico Integrato: con il passaggio ad ACDA, sarà collegata anche di frazione Tagliata

Il Comune di Racconigi lascia iReti e passa ad ACDA per il Servizio Idrico Integrato (SII, l’insieme di attività che permettono di avere acqua potabile in casa e di scaricare correttamente le acque sporche). All’interno della trattativa, l’ente oltre a prendere una quota di partecipazione con l’azienda ha posto alcune richieste tra cui un’estensione della rete significativa che sarà collegata tra le altre alla frazione Tagliata.

“E’ un lavoro importante, atteso da tempo - spiega il sindaco Valerio Oderda - perché il collegamento è parecchio distante. Con questo intervento oltre a fare tutti i collegamenti con tutte le porzioni di paese ancora non seguite sarà coinvolta anche questa frazione che tra l’altro è parecchio abitata”.

Il sistema utilizzato adesso è quello di un sistema di tubazione collegata ai pozzi locali. “Con questo sistema controllato ne avranno giovamento soprattutto gli allevamenti di bovini da lette in particolare che richiedono una serie di controllo e di valutazioni impegnativi. Speriamo che questo sia un inizio ancora per tanti altri collegamenti”.

Tra le prime zone a essere interessate dall’intervento: via Petrarca, via Aulian e via Giovanni XXIII.

I lavori dovrebbero essere svolti tra il 2022 e il 2023.