Riparte il Mondolè Park di Frabosa Sottana

Tempo di ripartenza per il Mondolé Park di Frabosa Sottana che scalda i motori per in vista della stagione estiva.

Nel mese di giugno sarà possibile visitare la Grotte del Caudano, ogni domenica pomeriggio, con turni in partenza alle 14.30 e alle 16 (previa prenotazione obbligatoria al numero 331.8757807);

Dal 20 di giugno ripartirà anche il Parco Avventura, che sarà operativo tutte le domeniche dalle 14 alle 18; mentre il "Museo della montagna e della sua gente" sarà aperto su prenotazione (tel. 331.875780).

Nel mese di luglio Mondolé Park rimarrà aperto nei week end mentre ad agosto tutti i giorni. Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Turistico 0174.244481.