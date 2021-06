Saluzzo, prime visite” ravvicinate” al Tapparelli: emozioni che vorrebbero orari più lunghi

Nel parco a passeggio uno accanto all’altro o spingendo la carrozzina, con tanta emozione. Non è parso vero anche a molti ospiti del Tapparelli e ai loro parenti, dopo 15 mesi di distanza fisica per chiusura da Covid delle Rsa, di potersi finalmente vedere da vicino, guardarsi dal vero e parlarsi a distanza ravvicinata.

Con oggi si è entrati nella terza settimana di accesso nella Rsa, disciplinato da precise disposizione anticontagio del Ministero della Sanità, della Regione, della Direzione Sanitaria e di struttura.

Il Tapparelli sta ora monitorando i riscontri delle prime aperture per capire come migliorare ulteriormente le visite e allungarne il tempo.

Per entrare all’interno si deve essere in possesso della certificazione verde Covid, ovvero documentare il compimento del ciclo vaccinale completato, oppure la guarigione dall’infezione in caso di malattia o essere negativi al test rapido nelle 48 ore precedenti.

Gli esterni possono optare per tre tipologie di visita: la classica “al vetro" come si è fatto fin d’ora, per la quale non si entra propriamente in struttura ma al Centro diurno e in questo caso non c’è bisogno di nulla, la seconda modalità che prevede il distanziamento di 2 metri per la quale è necessario avere il green pass e la terza quella della vicinanza o accompagnamento in una passeggiata nel parco, in cui è necessario oltre il green pass eseguire il tampone rapido. Test che il Tapparelli esegue gratuitamente in struttura, prenotandosi al numero Whatspp del 3887708907.

Per ora le visite ravvicinate si fanno nell’area verde davanti all’edificio o nel salone vetrato in caso di maltempo, una volta a settimana ( per un orario breve di 15 minuti) il martedì e venerdì a turno in base ai reparti, 4 ospiti in contemporanea e due visitatori per ognuno.

“La riapertura delle porte è un momento di grande gioia e di speranza per un graduale ritorno alla normalità, anche se rappresenta un altro grande sforzo logistico e organizzativo ( come è stata a chiusura per pandemia) con impiego di personale dedicato – sottolinea il presidente Roberto Bertola.

In questo momento e, come sempre è fondamentale l’aiuto dei volontari dell’associazione del Tapparelli, aggiunge Cristiana Bernardi della direzione - che non entrano ancora all’interno, ma sono impegnati nel triage e nel controllo degli ingressi. Speriamo di poter allungare i tempi di visita, dopo aver esaminato le esperienze di queste settimane".

Apertura anche per gli ospiti verso l’esterno con le prime uscite “Ovviamente in modo protetto e controllato che non prevedono poi la quarantena al rientro. Chi esce è solo sempre accompagnato da personale della struttura come le educatrici e la psicologa- - sottolinea Cristiana Bernardi – Sono stati organizzati i “primi tour” con il pulmino. Il primo è stato al cimitero, perché molti ospiti hanno manifestato la richiesta di pregare sulla tomba di loro cari che non ci sono più. Ma a breve è in programma una gita fuori porta a Castellar . Tutti speriamo in un ritorno alla normalità a breve".

Anche in nuovi inserimenti di ospiti che ad oggi sono 115 e la struttura è organizzata per circa 170. In questo periodo sono già iniziate le prenotazioni per i cosiddetti "soggiorni di sollievo" che prevedono il soggiorno estivo di periodi limitati.