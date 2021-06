Scenari sanitari post Covid: specialisti a confronto all’incontro targato Italia Viva

Lunedì 7 giugno, per iniziativa di Italia Viva provinciale, si è svolto un interessante incontro in materia sanitaria, nell'ambito delle iniziative della "Primavera delle Idee".



L'incontro, dal titolo "Scenari sanitari post Covid", costituisce uno dei primi focus sulle nuove problematiche conseguenti alla diffusione della pandemia, con dati tuttora in fase di studio e di analisi tecnica.



Diversi i relatori intervenuti al simposio. Tra questi il dottor Giovanni Asteggiano, neurologo neuropsichiatra infantile e componente del consiglio direttivo nazionale della Società Italiana di Neurogeriatria, che ha trattato il tema "Esiti neuropsichiatrici dei reduci dal Covid".

La dottoressa Elisa Colombi, responsabile della Neuropsichiatria Infantile all’Ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno, ha invece affrontato il tema "Disagio giovanile post Covid", mentre la dottoressa Melania Marmifero, responsabile del servizio trasfusionale presso lo stesso ospedale, ha parlato del ruolo dei donatori di sangue nel post Covid. Don Domenico Bertorello, assistente religioso del nuovo ospedale unico di Alba e Bra, ha chiuso la serie degli interventi approfondendo gli aspetti psicologico-spirituali ai tempi del Covid.



L'incontro è stato introdotto dal sindaco di Verduno Marta Giovannini, coordinatrice di Italia Viva provinciale, e moderato dall'altro coordinatore, Francesco Hellmann. Ha partecipato ai lavori l’onorevole Silvia Fregolent, che ha richiesto un congresso in presenza in modo da approfondire le interessantissime tematiche emerse.