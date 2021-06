Vicoforte celebra i 450 anni dalla nascita del venerabile Cesare Trombetta

Domani 10 giugno 2021 ricorrono i 450 anni dalla nascita del venerabile Cesare Trombetta: un nome ben noto a tutti i vicesi, in programma per i prossimi mesi diversi eventi dedicati all’origine della devozione mariana a Vicoforte.

Diacono prima e sacerdote poi, Trombetta fu il promotore della devozione mariana sorta intorno alla sacra immagine della “Madonna del Pilone di Vico” a fine Cinquecento. Ricoprì per primo anche la carica di tesoriere della fabbrica, il primo nucleo dell’attuale Santuario. Un anniversario da celebrare riscoprendo la storia delle origini del Santuario, una vicenda per lo più nota in modo nebuloso, attraverso tradizioni e leggende che poco hanno a che fare con i fatti storici.

Il 1594 e il 1595 furono gli anni decisivi per lo sviluppo della devozione mariana a Vicoforte: saranno al centro di una serie di iniziative, organizzate da un Comitato appositamente costituitosi, volte a divulgare la corretta narrazione storica di un fenomeno che raggiunse dimensioni straordinarie, coinvolse ogni ambito sociale, ebbe una crescita esponenziale e trovò eco in tutt’Europa.

Il gruppo di lavoro coinvolge l’Amministrazione del Santuario e la Diocesi di Mondovì, il Comune di Vicoforte, l’International Inner Wheel (Club di Mondovì), e “L’Unione Monregalese”. La parte storica degli eventi previsti è curata dal professor Giancarlo Comino, autorevole studioso, e Stefania Trombetta, vicese, ultima discendente della famiglia dello stesso venerabile Cesare Trombetta, restauratrice e ricercatrice appassionata di storia.

L’associazione Inner Wheel International - Club di Mondovì, presieduto da Maria Teresa Roberi Blengini, ha commissionato il restauro del “Libro delli conti del ricevuto et speso per la fabrica della Madona del pilone di Vico” il più antico documento disponibile relativo al Santuario di Vicoforte. Si tratta del registro amministrativo su cui Trombetta annotò tutte le donazioni pervenute e le relative spese, dal settembre 1594 al marzo 1596. Il documento è al centro di un’accurata ricerca storica, condotta da Stefania Trombetta e dal professor Giancarlo Comino, i cui risultati saranno presentati pubblicamente.

Il primo appuntamento di questa serie di iniziative è previsto per domenica 13 giugno, alle 16, in Basilica al Santuario, per la celebrazione eucaristica presieduta dal vicario generale, Don Flavio Begliatti, in memoria del venerabile Cesare Trombetta, a 450 anni dalla nascita. Al termine della liturgia, è previsto il concerto per organo e tromba, interpretato da Mauro Maero e Marco Bellone.

Sarà anche l’occasione per presentare il programma degli eventi previsti tra settembre e novembre.

Il 18 settembre alle 9,15 si terrà una giornata di studi, intitolata «Alle origini del Santuario della Madonna del Pilone di Vico: nuovi dati dal “Libro delli conti” 1594/1595», nel corso del quale il professor Comino e Stefania Trombetta presenteranno i risultati dei loro recenti studi. Al convegno interverrà il professor Paolo Cozzo, docente di “Storia del cristianesimo e delle chiese” presso l’Università degli Studi di Torino, autore di numerosi saggi sulla devozione mariana ed in particolare sul Santuario di Vicoforte.

I contenuti dello studio saranno divulgati, a partire da settembre, in una serie di inserti storici, a cura de “L’Unione Monregalese”, con taglio divulgativo e appassionante. Il 16 ottobre alle 15,30 si terrà un evento di presentazione di questa iniziativa editoriale: sarà l’occasione per esplorare l’argomento in modo piacevole e istruttivo.

Il 6 novembre alle 9,30 la serie di eventi si concluderà con la presentazione di un volume dedicato ai “frati di buona vita” ovvero i “cistercensi foglianti”, la Congregazione monastica a cui Carlo Emanuele I affidò la cura del Santuario. L’evento è curato dal professor Giancarlo Comino che ha studiato la presenza degli stessi cistercensi nell’abbazia di Vico, collaborando al volume “I cistercensi foglianti in Piemonte tra chiostro e corte - secoli XVI-XIX” (Viella 2020), presentato nell’occasione.

Con l’eccezione del 13 giugno, tutti gli altri eventi si terranno presso Casa Regina Montis Regalis.

“È importante ricordare un sacerdote come Cesare Trombetta, che ha dato inizio e sviluppato la devozione alla Madonna Regina del Monte Regale, un riconoscimento che dobbiamo a una persona che ha contribuito in maniera straordinaria alla conoscenza del Santuario. Finora queste notizie erano molto carenti”, commenta Francesco Tarò, Rettore del Santuario di Vicoforte.

“Come Inner Wheel International - Club di Mondovì siamo orgogliosi di presentare il restauro di questo documento fondamentale per la storia del Santuario di Vicoforte – dichiara la presidentessa dell’Inner Wheel, Maria Teresa Roberi Blengini –. "Un’iniziativa che abbiamo voluto attuare in primis con l’obiettivo di valorizzare e promuovere un monumento straordinario del nostro territorio, e far conoscere la sua storia. È un’opera d’arte che merita di essere conosciuta da tutti”.

“Ci siamo subito entusiasmati di questo progetto che riscrive un po’ quello che sapevamo e ce lo fa riscoprire, un’iniziativa importante dal punto di vista storico e culturale per tutti noi, vicesi e monregalesi – commenta a nome dell’amministrazione Roberto Botto, vicesindaco di Vicoforte e assessore alle manifestazioni –. “Il progetto è nato grazie all’impegno di Stefania Trombetta, Giancarlo Comino e dell’Associazione Inner Wheel, che si sono impegnati a riportare alla luce questo “Libro delli conti”, intorno a questo fulcro si sono sviluppati tutti gli eventi. Siamo riusciti a coinvolgere tanti Enti in un progetto ad ampio raggio. Noi del Comune ci abbiamo messo solo la faccia, il vero lavoro lo hanno fatto le persone che per prime ci hanno creduto. Noi abbiamo avuto il ruolo di supportarlo e speriamo che sia solo l’inizio: vorremmo proseguire con altre iniziative, magari divulgare questi contenuti nelle scuole”.