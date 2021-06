È tutto pronto per la cerimonia del Premio giornalistico del Roero 2021

La raccolta dei pezzi si è chiusa il 31 maggio e ne conta oltre 200 nelle tre sezioni: internazionale, nazionale, locale. Dentro ci sono i risultati delle tante degustazioni organizzate dai privati e dal Consorzio: il risultato è una miscellanea di inquadrature e di sfaccettature del Roero. Dentro ci sono pezzi di grandi riviste americane come Forbes e dei nostri tanti amici di sempre. Dentro ci sono i prodotti principali del Roero, prodotti antichi e neonati come tinche e miele. Dentro ci sono gli effetti dei riflettori del Giro d’Italia, ci sono i vini certo, ma anche il nuovo turismo ecologico e in bicicletta: un impasto promettente ed imponente. What else?