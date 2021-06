Giornata di apertura al museo etnografico Coumboscuro

L’imminente stagione estiva, nelle evidenti difficoltà di restrizioni dettate dalle direttive anti Covid, dà modo alle strutture museali di aprire alla frequentazione del pubblico. Il Museo Etnografico Coumboscuro della Civiltà Provenzale Alpina in valle Grana, assieme alla rete delle strutture museali delle Alpi, da inizio giugno riprenderà l’attività.



L’evento d’apertura è previsto domenica 13 giugno con diverse iniziative. Dalle ore 14.00, sino alle 18.00 aperura della collezione con visite guidate. Sempre alle ore 14.00, presso il cortile del Museo (dietro la chiesa Parrocchiale di S Lucio), accoglienza degli escursionisti che desiderano scoprire “Chassourin”, il lato rivolto a Sud del vallone di Coumboscuro. In compagnia di Paolo Laguzzi, autore della guida “Andar per borgate in valle Grana”, si seguirà un agevole percorso, che si snoda tra natura, ambiente, architettura, leggende, emigrazione, vita montanara. Si parte da S Lucio (m.991) per raggiungere le varie borgate, sino al poggio di “Barmo Grando – Barma Grande” (m., 1405). Quindi discesa lungo la cresta che spazia sul vallone di Frise con vista su pianura e le Alpi tra Monviso e Alpi occidentali, sino alla Bisalta e Alpi Liguri (dislivello 400m.).



All’arrivo a S Lucio, prevista verso le ore 17.30, la “Marendo sus l’iero – Merenda sull’aia”, con animazione e azione scenica della formazione olandese Snowapple, che anticiperà il ricco programma estivo di Coumboscuro Centre Prouvençal. Prossimo appuntamento di singolare interesse, domenica 27 giugno, dalle ore 14.30 alle 18.00 presso il Museo Coumboscuro, “Travai de la lano” dedicato alla filiera della lana, prodotto in collaborazione con l’associazione Di filo in filo.



Tra luglio e settembre il Roumiage a l’Adouloruado (11 luglio), rassegne espositive, percorsi di land art (domenica 8 agosto). Riguardo la musica l’annuncio di nomi di primo piano a livello internazionale ospiti del “Roumiage – rescountre Piemount / Prouvenço”: sabato 28 agosto i Tazenda; domenica 29 agosto Daniele Silvestri.



PS: L’escursione di domenica 13 giugno, non comporta difficoltà ed è aperta a tutti (tipo E). Si consiglia un equipaggiamento e calzature da montagna. Iscrizioni al n. 0171.98707 – 0171.98744 – 328.6039251 – oppure via e-mail: info@coumboscuro.org