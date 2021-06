Patti Smith ad Alba: un nuovo grande nome per il ritorno di Collisioni

Un grande ritorno a Collisioni, per celebrare le origini del festival e guardare al futuro con speranza. Dopo l’annullamento del tour mondiale previsto a luglio 2020 a causa delle disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, Patti Smith torna sul palco della manifestazione sabato 10 luglio, accompagnata dal figlio Jackson Smith alla chitarra, dall’amico di lunga data Tony Shanahan al basso e dal batterista Seb Rochford. Mancava da Collisioni dal grande concerto di luglio 2012, prima edizione a Barolo, che radunò in quella serata circa 20mila persone dando inizio al festival agrirock come oggi lo conosciamo.



Il sindaco di Alba Carlo Bo dichiara: “Siamo orgogliosi di ospitare questo evento che è una testimonianza della voglia di ripartire non solo della nostra città, ma di un intero territorio. Il grande desiderio di tornare alla normalità si sta concretizzando in modo responsabile e questi momenti proiettano sempre di più la nostra città sul panorama internazionale ad alto livello”.

Prosegue il direttore di Collisioni Filippo Taricco: “E' un’emozione annunciare questo concerto che ci riporta agli albori di Collisioni, quando eravamo giovani, e con un pizzico di follia e incoscienza ci siamo imbarcati in un’avventura che era al di là delle nostre capacità economiche e organizzative. Quel concerto ci rimarrà per sempre nel cuore”.



Un grande evento, importante per il rilancio e la ripartenza del nostro territorio e della sua immagine, dopo quasi due anni di emergenza, realizzabile grazie a Regione Piemonte, Comune di Alba, Banca d’Alba, Egea, Fondazione CRC, Fondazione CRT, Codè CRAI, Cia Cuneo, Consorzio Barolo Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani, Alba Capitale della Cultura di Impresa, OpenJobMetis, Il Buon Riso, Algida, Acqua San Bernardo, Inalpi, Albertengo Panettoni, Associazione Commercianti Albesi, Baratti&Milano, Distillerie Berta, Tuborg, Salumificio Benese, Scavino Musica.



I biglietti sono già disponibili sul sito e presso i rivenditori Ticketone.