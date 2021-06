Toyota auto ufficiale al 15° Rally di Alba, terza prova del Campionato Italiano Wrc

Toyota è l’auto ufficiale del Rally di Alba targato 2021. Tutte le vetture di servizio impiegate alla 15ª edizione della gara, terzo atto del Campionato Italiano WRC, saranno quelle del marchio giapponese “delle due ellissi” certamente sposando la filosofia che esprime il mondo del motorsport, quella di una sana competitività e la spinta a sfidare i propri limiti, con passione, impegno e tenacia.



Oltre alle auto impiegate nei servizi a supporto della competizione, Toyota fornirà anche la vettura apripista “0”, un esemplare del modello Yaris GR dall’anima fortemente sportiva, che sarà guidata da un rallista molto amato dagli appassionati e addetti ai lavori, il due volte Campione del Mondo Rally Miki Biasion, il quale sarà affiancato da Davide Rosso, della Cantina Giovanni Rosso di Serralunga d’Alba, storica griffe del Barolo.



"Anche quest’anno il rally di Alba sarà un evento e una vetrina di livello internazionale – dice Bruno Montanaro, presidente del Cinzano Rally Team – presentando di nuovo le bellezze della nostra terra unite al dinamismo del motorsport e dei suoi attori. Toyota, un brand che non ha bisogno di presentazioni, sarà “dei nostri” per il primo anno, riteniamo sia un prestigio. Il loro sostegno è molto importante e siamo lusingati di avere modo di contribuire a far conoscere le loro auto ibride e dalla tecnologia innovativa. Il Rally di Alba sarà dunque ancora più responsabile e sostenibile nel raccontare il territorio che lo abbraccia ed i momenti di grande sport che si appresta a vivere”.



Il parco vetture messo a disposizione dell’organizzazione comprende, oltre a due GR Yaris, impiegate con la funzione di “apripista” oltre ai modelli RAV4 Hybrid e le Corolla Touring Sports, tutte equipaggiate con l’ultima evoluzione della tecnologia Full Hybrid. Tecnologia in grado di coniugare al meglio prestazioni con alta efficienza energetica ed emissioni di climalteranti e inquinanti estremamente ridotte.

Segno percepibile del forte contributo che possono dare le tecnologie elettrificate Toyota alla tutela dell’ambiente e alla mobilità sostenibile.







PROGRAMMA DI GARA

Venerdi 11 giugno 2021

Distribuzione road book ore 08:00-15:00

ALBA - Piazza Medford - Palacongressi

Ricognizioni con vetture di serie

ore 10:00-12:30 e 14:00-16:30 (tutte Ie prove speciali + shakedown)



Centro accrediti per ritiro pass, targhe, numeri

ALBA — Corso Asti di fronte Burger King ore 15:00-21:00



Verifiche tecniche ante-gara per iscritti al CIWRC, R5, Wrc e Wrc Plus

ALBA - Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 19:30-21:30



Sabato 12 giugno 2021

Centro accrediti per team iscritti allo shakedown

CHERASCO - Via Industria ore 07:30-13:00



Verifiche tecniche ante-gara iscritti shakedown

CHERASCO - Via Industria ore 07:30-13:00



Centro accrediti per team non iscritti allo shakedown

ALBA - Corso Asti di fronte Burger King ore 8:00-13:00



Verifiche tecniche ante-gara per i non iscritti shakedown

ALBA - Piazza Medford c/o Parco Assistenza ore 8:00-13:00



Shakedown ore 08:00-13:00 e 14:00-18:00

CHERASCO - Fraz. San Bartolomeo



Partenza ore 19:31 - CHERASCO Via lndustria



Domenica 13 giugno 2021

Arrivo ALBA - Piazza Cagnasso ore 18:35





CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO WRC 2021

18 aprile - 54° RALLY ELBA | coefficiente 1,25

16 maggio - 53° RALLY DEL SALENTO | coefficiente 1,75

13 giugno - 15° RALLY DI ALBA | coefficiente 1,25

11 luglio - 36° RALLY DELLA MARCA

22 agosto - 56° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA e ALPI ORIENTALI

19 settembre - 41° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA e PRIMIERO | coefficiente 1,25

24 ottobre - 40° RALLY TROFEO ACI COMO | coefficiente 1,75



Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un contenitore importante di informazioni utili a molti fruitori, dagli equipaggi, alle squadre, agli addetti ai lavori ed agli appassionati. E’ costantemente aggiornato, per arrivare “pronti” ad una nuova ed esaltante edizione della gara.





