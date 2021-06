Gastaldi (Lega), Sindaco Crema: "Rivedere subito Tuel"

"Quanto accaduto al sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, è inaccettabile ed è l’ennesima testimonianza di quello che tutti i sindaci italiani stanno denunciando ormai da tempo. Fare il sindaco è un'esperienza straordinaria, ma non è normale rischiare avvisi di garanzia ogni giorno. Già a suo tempo mi schierai col sindaco di Torino per i fatti di piazza Castello, oggi sono al fianco del sindaco di Crema. I sindaci hanno firmato un appello dell'Anci: non per chiedere l’immunità o l’impunità, ma solo per essere liberati da responsabilità non proprie. Ogni giorno i sindaci si confrontano con problematiche complesse e rischi concreti di essere perseguiti penalmente per azioni non riconducibili direttamente alla loro responsabilità. Credo che sia importante rivedere al più presto il Tuel, prendendo in seria considerazione l'appello che sta giungendo da più parti del Paese. Se continuiamo così, non troveremo più persone disposte a candidarsi a sindaco soprattutto nei piccoli comuni in cui manca la struttura di supporto all'attività amministrativa".



Lo dichiara il deputato della Lega Flavio Gastaldi, sindaco di Genola (Cn) e vice presidente Anci Piemonte con deleghe alle Politiche istituzionali e Riforme.