“Il suo appuntamento è stato annullato”: un sms modifica la convocazione per gli open days al Valentino

E’ caos per gli Open Days al parco del Valentino dell’11-12 e 13 giugno. In questi minuti, infatti, i piemontesi che si erano prenotati con successo stanno ricevendo un messaggio che annulla la prenotazione: “A causa di un errore tecnico, il suo appuntamento al Valentino è stato annullato. Seguirà in giornata Sms con nuovo appuntamento”.