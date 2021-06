Previsti oltre 300 vaccini a settimana nel polo di Priocca

"È stato impegnativo preparare tutto, tantissime le cose da seguire con estrema attenzione e cura, ma con la soddisfazione di avere un bel centro vaccini a Priocca: utile alla salute della popolazione, spazioso e con un ampio parcheggio - commenta il vice sindaco, Enrica Ponte -. Abbiamo soddisfatto tutte le richieste dell'AslCn2. Tante' che il dott. Veglio direttore generale AlsCn2 insieme ai dottori Maimone e Scalise presenti al taglio del nastro, hanno espresso la loro soddisfazione per il nostro centro vaccini, chiedendo di aggiungere anche le domeniche per la somministrazione. Il giorno dell'inaugurazione ero molto emozionata e preoccupata: fortunatamente è andato tutto bene. Ringrazio davvero tutti i volontari, a partire dai medici agli infermieri e a tutti coloro che in base alle proprie competenze si sono adoperati e lo fanno tutt'ora pensando al prossimo. Perché scegliere di fare il volontario in un momento di pandemia, dopo aver curato per un anno pazienti in Ospedale è motivo di grande orgoglio. Tutta Italia ha bisogno di chi si prodiga per aiutare il proprio Paese. Come Amministrazione comunale in collaborazione con gli altri cinque comuni aderenti - conclude il vice sindaco - ci riteniamo molto soddisfatti, con una popolazione che risponde bene alla scelta della soministrazione del vaccino e contenta di avere un servizio dietro casa".