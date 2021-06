Bolle giganti e sputafuoco: i nonni vigile di Roccavione regalano un pomeriggio di festa ai bambini della Primaria

Un pomeriggio speciale quello regalato nel pomeriggio di ieri 8 giugno agli alunni della Primaria di Roccavione.

Ad organizzarlo e a regalarlo ai bambini, di loro iniziativa, i nonni vigile che, ogni giorno, per molti mesi, hanno fatto attraversare in sicurezza la strada ai piccoli. Per augurare loro buone vacanze, in vista della fine dell'anno scolastico, il prossimo venerdì 11 giugno, uno spettacolo di bolle giganti e sputafuoco.

Il tutto si è svolto all'aperto, nel rispetto delle norme di contenimento del contagio.

Genitori e direzione dell'istituto comprensivo di Robilante hanno apprezzato moltissimo, così come, ovviamente, i bambini. E hanno quindi voluto ringraziare pubblicamente i nonni vigile, non solo per lo spettacolo ma anche per l'attenzione e la cura con cui vegliano, ogni giorno, sulla sicurezza dei piccoli studenti.