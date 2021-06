“Aiuta il patrimonio culturale”: si può devolvere il 5x1000 anche all’Associazione Santuario di Monserrato

Anche quest’anno sarà possibile devolvere il 5x1000 anche all’Associazione Santuario di Monserrato.

Il gruppo di volontari è da tempo impegnato in prima linea per tutelare e valorizzare il patrimonio culturale della città di Borgo San Dalmazzo.

Nell’ultimo anno gli sforzi si sono dirottati in gran parte sul progetto e la realizzazione del restauro esterno dell’intero edificio sacro che ha ridato splendore ad un luogo importante per la città di Borgo e non solo.

Per supportare la missioni dell’Associazione con il 5x1000 è quindi possibile indicare il codice fiscale 96076350048 nella sezione “sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, sul modello Cud, 730 e Unico.

Il 5x1000– va precisato – non è un’alternativa all'8x1000.