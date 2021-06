Grazie alle mascherine confezionate da 260 sarte, Benevagienna dona una vettura all'Asl CN1

Una Panda in dono all'USCA dal comune di Bene Vagienna

Un’auto, più precisamente una FIAT Panda, è stata donata dall’amministrazione comunale di Bene Vagienna ai medici dell’Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA). E’ il risultato di un progetto lanciato nella primavera 2020, a inizio pandemia, quando la richiesta di mascherine, o più in generale di dispositivi di protezione individuale, era troppo elevata da poter essere soddisfatta completamente.

L’iniziativa ha richiesto il lavoro di numerose sarte e volontari che si sono impegnati nel tagliare, cucire e portare a domicilio mascherine. Al progetto avevano aderito diversi comuni del fossanese come Genola, Salmour, Sant’Albano Stura, Trinità e appunto Bene Vagienna che dall'iniziativa ha ricavato 22 mila euro, soldi in parte utilizzati per l’acquisto della vettura.

“Nel corso della pandemia – ha spiegato il primo cittadino benese Ambrogio – 260 sarte in smart working hanno prodotto mascherine, merce di difficile reperimento soprattutto nella prima ondata."

“Ricordiamo che l’amministrazione comunale ha organizzato le vaccinazioni a Bene Vagienna degli over 80 -70-60 per facilitare alle persone più anziane la partecipazione alla campagna vaccinale. Tutto questo è stato possibile grazie ai numerosi volontari che hanno contribuito all'iniziativa”, recita il comunicato rilasciato dal comune di Bene Vagienna.

“Per tanto si ringrazia la.protezione civile di Bene Vagienna , i vigili del fuoco di Fossano , la Croce Bianca di Fossano , il personale della casa di riposo di Bene Vagienna , il personale dipendente del comune di Bene Vagienna le sarte che hanno cucito le mascherine, i volontari che hanno tagliato il tessuto e portato a domicilio le mascherine."

“Un grazie va anche ai medici di base, il dottor Grechi e il dottor Palmieri che hanno vaccinato e grazie a tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato al compimento di questa splendida iniziativa. Ringraziamo la dottor Chiozza, il dottor Brugaletta e la dottoressa Pesce dell'ASL per la splendida collaborazione.”