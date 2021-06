Volley per tutti...con Granda Volley Academy

Chi dice che per giocare a pallavolo serva necessariamente una palestra? Possono essere sufficienti una rete ed un prato. Entrambi gli ingredienti verranno messi a disposizione dalla Granda Volley Academy nella giornata di domenica 13 giugno, alle ore 10, presso il giardino cuneese di Villa Sara, lungo viale Angeli.

La società biancorossa, infatti, ha aderito all'iniziativa nazionale, “Volley S3 al Parco”, sviluppata dal Settore Promozione della Federazione Italiana Pallavolo, che vedrà protagonisti ville, parchi e luoghi all’aperto di tutta Italia.

L'iniziativa ha lo scopo di incentivare l’attività motoria dei giovanissimi attraverso il gioco nei luoghi all’aperto e rientra in una più ampia campagna di comunicazione FIPAV che partirà nelle prossime settimane.

La giornata ha l’obiettivo di organizzare quante più attività legate al Volley S3 e momenti dedicati al volley per promuovere la sana e divertente pratica della pallavolo nei parchi. Per questa prima “edizione” l’iniziativa sarà promossa anche con l’aiuto dei campioni delle nazionali azzurre di pallavolo, sitting volley e beach volley che realizzeranno alcuni contenuti che saranno poi pubblicati sui canali social della Federazione Italiana Pallavolo.

«Aderiamo con piacere a questa iniziativa – afferma Luca Di Giacomo, presidente Granda Volley Academy - che permetterà di mettere in luce un aspetto primario della nostra disciplina: il suo essere uno sport davvero per tutti e che avranno la possibilità di divertirsi giocando a VolleyS3. Una vera e propria promozione live, in presenza ed all'aria aperta, quindi in totale sicurezza, per promuovere la pallavolo tra i più giovani attraverso foto e filmati che saranno poi pubblicati sui canali social per rendere l’evento virale su tutte le piattaforme. In questa maniera il 13 giugno il volley italiano sarà unito insieme per un’unica grande partita. L’Italia è la nostra palestra».