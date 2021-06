Compagnia Il Melarancio vince il bando nazionale "Viviamo cultura"

Con orgoglio comunichiamo questa notizia importante per noi e per la città! Il bando "Viviamo cultura", è stato promosso da ACI Alleanza delle Cooperative Italiane, ANCI Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e Fondazione Fitzcarraldo, per sostenere la ripartenza delle attività culturali sul territorio nazionale. Alla call sono stati presentati 23 progetti, di cui 10 hanno passato la prima selezione e 6 sono risultati vincitori.