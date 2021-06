La Giunta di Bra saluta il fotografo Tino Gerbaldo

Per oltre 40 anni ha immortalato i cambiamenti della città attraverso l’obbiettivo della sua macchina fotografica. Stiamo parlando di Tino Gerbaldo, lo storico titolare dello studio fotografico di via Cavour che dopo tanti anni ha deciso di cedere la sua attività e che questa mattina, martedì 8 giugno 2021, è stato ricevuto dalla Giunta comunale. Il sindaco Gianni Fogliato e gli assessori presenti si sono congratulati con lui per i grandi traguardi professionali raggiunti e lo hanno ringraziato per la costante collaborazione e il prestigio che i suoi bellissimi scatti hanno dato alla città. La Giunta ha così consegnato a Tino Gerbaldo e alla moglie Franca alcune stampe di Bra